Акционерное общество Pasažieru vilciens ищет машинистов для эксплуатации новых электропоездов Škoda vagonka, сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт PV.

Pasažieru vilciens сообщает, что в обязанности машиниста входит обеспечение пассажирских перевозок при эксплуатации тяговых транспортных средств, забота о соблюдении требований охраны труда и окружающей среды, а также участие в обучении и приобретении технических знаний для обеспечения эксплуатации новых электропоездов.

Зарплату машинисту обещают от 1850 евро до уплаты налогов. Подать заявку на вакансии машиниста можно до апреля.

Оборот AS Pasažieru vilciens за девять месяцев 2023 года составил 44,256 млн евро, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, но прибыль компании снизилась на 21% — до 458 074 евро. .

Pasažieru vilciens был создан в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее PV был 100%-ной дочерней компанией LDz, но в октябре 2008 года был преобразован в государственное предприятие.

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