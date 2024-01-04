Таким образом, представители предприятия подтвердили, что поврежденные электропоезда не будут отправлены обратно в Чехию, а также последние работы по сборке поездов и техническому обслуживанию пройдут в Риге под надзором специалистов Škoda Group.
Представители Škoda Group подчеркнули, что предприятие в соответствии с договором продолжит поставлять новые электропоезда в Латвию. Они отметили, что поставку новых поездов обеспечивает внешний поставщик, который соблюдает стандарты Международного союза автотранспорта (IRU).
Предприятие совместно с Pasažieru vilciens продолжает решать технические проблемы, чтобы обеспечить доступность новых поездов как можно скорее и предоставить эффективное обучение персонала Pasažieru vilciens для обслуживания новых поездов.
Škoda Group не предоставила конкретных подробностей о специалистах компании, которые будут дополнительно заниматься техническим обслуживанием поездов в Латвии.