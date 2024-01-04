Новые вагоны электропоездов, которые находятся на литовско-польской границе, везут в Латвию, пояснили представители Škoda Group, комментируя распространившиеся в социальных сетях фотографии с вагонами.

Таким образом, представители предприятия подтвердили, что поврежденные электропоезда не будут отправлены обратно в Чехию, а также последние работы по сборке поездов и техническому обслуживанию пройдут в Риге под надзором специалистов Škoda Group.

Представители Škoda Group подчеркнули, что предприятие в соответствии с договором продолжит поставлять новые электропоезда в Латвию. Они отметили, что поставку новых поездов обеспечивает внешний поставщик, который соблюдает стандарты Международного союза автотранспорта (IRU).

Unikāli lasītāju iesūtīti kadri. Vivi vagoni piestājuši pieturā uz Lietuvas-Polijas robežas atceļā no Rīgas uz ČehoSLoVākiju pic.twitter.com/iIrtvJUVKn — Gatis Madžiņš (@Madzins) January 4, 2024



Предприятие совместно с Pasažieru vilciens продолжает решать технические проблемы, чтобы обеспечить доступность новых поездов как можно скорее и предоставить эффективное обучение персонала Pasažieru vilciens для обслуживания новых поездов.

Škoda Group не предоставила конкретных подробностей о специалистах компании, которые будут дополнительно заниматься техническим обслуживанием поездов в Латвии.

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