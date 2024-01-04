Достигнута договоренность о решениях на случай задержек общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

В четверг министр сообщения Каспарс Бришкенс встречался для обсуждения этого вопроса с представителями Автотранспортной дирекции, Latvijas dzelzceļš и Pasažieru vilciens.

Как сообщил глава ведомства, стороны договорились о конкретных действиях и сроках их выполнения, в частности, о создании единой онлайн-базы, в которой диспетчеры будут оперативно фиксировать задержки транспорта и прогнозы движения.

"К сожалению, до сих пор такого общего подхода не было. Сейчас поток информации разрознен и происходит через сообщения и звонки, а единый информационный канал поможет быстрее и точнее оповещать пассажиров", — сказал Бришкенс.

Стороны договорились о синхронной коммуникации, чтобы новейшая информация о задержках была немедленно доступна по всем каналам связи, включая мобильное приложение Vivi Latvija, сайты перевозчиков, социальные сети, голосовую связь в поездах, а в будущем также на дисплеях платформ. Обеспечить синхронизацию планируется уже до 5 января.

Также участники совещания обсудили вопрос об обеспечении альтернативного транспорта в случае отмены поездов.

"Недопустимо оставлять людей ждать на холоде и в неопределенности. Нелегко решить проблему, которая откладывалась годами, но я требую быстрых, а не идеальных решений. Автобусы, запасные поезда, такси — я попросил оценить стоимость и скорость предоставления всех возможных альтернатив, чтобы мы могли принять решения еще этой зимой", — подчеркнул министр.

Подать предложения по обеспечению альтернативного транспорта необходимо до понедельника, 8 января.

"От имени всех ведомств приношу извинения пассажирам за возможные неудобства на этапе внедрения новых поездов и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Будут ошибки и сбои, но мы активно работаем вместе, чтобы преодолеть трудности и построить современную систему общественного транспорта в Латвии", — подчеркнул Бришкенс.

Как сообщалось, во вторник на линии Саулкрасты-Рига из-за поломки нового электропоезда было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживались. В среду министр встретился с руководством чешской компании Škoda Vagonka, чтобы получить разъяснения по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить шаги по их устранению. После встречи министр подчеркнул, что все дефекты, обнаруженные в новых электропоездах, будут устранены в рамках гарантии.

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