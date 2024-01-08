Латвии нужна полноценная модель пассажирского спроса, чтобы понять, откуда, куда, в какое время, каковы потоки пассажиров, а также новая маршрутная сеть, сказал в интервью агентству LЕТА министр сообщения Каспарc Бришкенс, комментируя порядок организации услуг общественного транспорта.

Отвечая на вопрос, когда может быть готова модель пассажирского спроса, Бришкенс сказал, что поручил Автотранспортной дирекции немедленно приступить к работе над ней.

"Для проекта Rail Baltica был разработан инструмент моделирования пассажиропотока с очень современным программным обеспечением, который, вероятно, можно будет использовать для адаптации к латвийской национальной модели", — сказал Бришкенс.

Он также отметил, что у Организации экономического сотрудничества и развития есть общая платформа, и Минсообщения пытается понять, может ли Латвия в какой-то степени использовать эту модель.

Также необходимо разработать новую сеть маршрутов, объединяющую все виды общественного транспорта, поскольку государство платит за каждый из этих компонентов.

"На данный момент это разрозненная система. Да, есть Совет по общественному транспорту, но даже он не принимает решений на основе данных. Это полуполитический процесс — кто громче кричит, тот и получает больше рейсов", — сказал министр.

По его словам, это не нормальный и не современный подход, так как должна быть создана эффективная модель без параллельных субсидий и с едиными цифровыми решениями, в том числе единым билетом. По словам министра, введение билета "Поезд плюс" — это элементарный первый шаг к интегрированной транспортной системе.

В то же время необходимо работать над благосостоянием работников сектора, поскольку водители являются одной из групп, наиболее страдающих от этой неэффективной системы. В настоящее время водители работают в условиях огромного давления, с очень низкой заработной платой.

Бришкенс также отметил, что в настоящее время готовится крупная инвестиционная программа для полного использования потенциала железнодорожных станций.

"Мы знаем, что многие люди чисто объективно выбирают автотранспорт вместо железнодорожного, потому что либо поезд останавливается слишком редко, либо станции труднодоступны, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями передвижения или родителях с колясками", — сказал Бришкенс.

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