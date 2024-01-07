За первую неделю 2024 года неисправности в новых чешских электропоездах Škoda нарушили ежедневные планы сотен латвийских пассажиров. Из-за поломoк поездов старые поезда RVR тоже не ходили по расписанию, а восстановлению движения транспорта мешал ремонт параллельных путей, сообщает передача De facto в эфире LTV.

Официальные лица на данный момент не видят принципиальных проблем со Škoda и поясняют, что различные дефекты — это норма на начальном этапе. Это слабое утешение для латвийских пассажиров, которым приходится страдать. Программа De facto напоминает, что большая часть новых поездов из Чехии в Латвию еще не доставлена, и им тоже потребуется время на обкатку.

2 января движение поездов на линии Скулте-Рига работало с серьезными перебоями. Восемь рейсов были отменены, шесть поездов были задержаны. А задержка некоторых рейсов составила несколько часов. Поезда скопились в очереди, потому что на станции Гарциемс сломался новый электропоезд — невозможно было поднять токосъемник. В результате новый состав доставили в депо с помощью другого поезда.

Проблемы с новыми электропоездами начались не 2 января и на этом не закончились. Уведомления от Vivi о задержке и отмене рейсов продолжались на протяжении всей первой недели 2024 года. Последствия были ощутимы на всех электрифицированных линиях. Сотни пассажиров опоздали на работу, визиты к врачам и т.д.

"Мы предвидели, что могут быть такие дефекты, и это нормальная мировая практика. Но мы, конечно, не ожидали, что поезд остановится и не сможет ехать", — сказал председатель правления Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис.

По его словам, большие отклонения от графика появляются на участках, где из-за ремонта движение осуществляется по одной колее. Так, при следовании из Елгавы у нового поезда Škoda возникли "небольшие проблемы с дверью", поэтому следующие 12 рейсов были отложены.

Поэтому PV сейчас реже отправляет новые электропоезда по однопутным направлениям, где нет возможности объезда.

На данный момент от производителя Škoda Vagonka в Латвию поступило 17 новых поездов. Восемь-девять из них ежедневно перевозят пассажиров, остальные еще проходят сертификацию или исправления.

На вопрос, наблюдались ли в поездах проблемы посерьезнее, Григулис отвечает, что пока об этом рано судить: "Никаких признаков того, что Škoda сказала бы, что не может исправить эти дефекты".

"На данный момент у нас недостаточно информации для драматических выводов о том, возникают ли какие-либо систематические проблемы. Очевидно, что дефект с аккумулятором, влияющий на подъем пантографа, повторный. В целом мы видим, что большинство дефектов относительно незначительны", — заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс.

Министр отрицательно ответил на вопрос, не слишком ли рано выпустили на дорогу новые поезда и почему пассажиры должны стать испытателями.

"Никто не вводит в эксплуатацию поезда быстрее, чем позволяет безопасность этой техники. Независимо от того, запустим мы их сегодня, через неделю или через месяц, дефекты этого типа проявятся с определенной вероятностью", — предупредил Бришкенс.

Программа отмечает, что 2/3 заказанных Латвией чешских поездов еще не вышли на линию, поэтому возрастает вероятность, что у пассажиров и в дальнейшем будут проблемы.

"Очевидно, что всякий раз, когда новый поезд вступает в строй, в нем могут выявляться новые дефекты", — заключил министр. Он добавил, что опыт других стран показывает, что не все поезда оказывались полностью готовыми в первую неделю работы.

Компания Škoda, которая была очень скупой в своих комментариях по поводу происходящего на этой неделе, взяла на себя обязательство направить в Латвию большую команду специалистов для более гладкого устранения проблем.

В компании Pasažieru vilciens пока не могут сказать, будет ли выставлен счет Škoda за задержки в поставках и выявленные дефекты, поскольку процесс еще не завершен.

"Главная цель для нас — не налагать штрафы, а принимать качественные поезда. Этого мы и хотим от производителя. Конечно, если производитель не выполняет свои обязательства и задачи, которые он взял на себя в рамках контракта, то ему придется за это ответить", — сказал глава Pasažieru vilciens Григулис.

В то же время Pasažieru vilciens думает над тем, как улучшить оповещение пассажиров.

"Мы работаем над инструментом для загрузки нашего приложения, чтобы оно было четким и ярким. Чтобы через приложение можно было выбрать и старый поезд, если он следует за новым поездом. Так что уровень комфорта в новом приложении, даже во время ожидания, выше, чем в старом", - добавил Григулис.

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