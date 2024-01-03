Все вскрытые дефекты новых электропоездов устраняются в рамках гарантии, написал в среду, 3 января, в соцсети "Х" (бывший Twitter) министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") после встречи с правлением предприятия Pasažieru vilciens и руководством чешского предприятия Škoda Vagonka.

"Латвия не заплатит ни цента за устранение дефектов в новых электропоездах. Три поезда уже отремонтированы менее чем за 24 часа", — отметил Бришкенс.

При этом министр подчеркнул, что Škoda пообещала в ходе встречи четыре конкретные вещи — присутствие дополнительных специалистов в Риге в режиме 24 часа в сутки, детальный анализ дефектов уровня "А" с обратной связью, улучшение кризисной коммуникации и координации, а также дополнительное обучение слесарей по самостоятельному ремонту дефектов.

"Почти без исключений на этапе ввода в эксплуатацию новых поездов происходит обнаружение дефектов. Согласно международному опыту Škoda, в первую неделю в лучшем случае 70-80% запланированных поездов находятся в полной работоспособности. Мы ничем не выделяемся на фоне "других стран. Давайте вспомним, с какими проблемами столкнулись в аналогичных условиях наши соседи в Эстонии — устранение систематических дефектов заняло несколько лет, а также была необходима повторная сертификация поездов", — сказал Бришкенс.

Министр сообщения также отметил, что причины неисправностей новых поездов связаны с различными факторами — в том числе с работой электроснабжения, дверных датчиков, а также систем водоснабжения. При этом политик уточнил — неисправности были устранены в течение 24 часов.

"Для иллюстрации = в одном поезде более 6000 электрических соединений. Это сложная система, первоначальные дефекты которой не могут быть полностью обнаружены при тестировании. Некоторые из них становятся очевидными только при запуске полноценной эксплуатации в динамическом режиме с пассажирами в поезде. Подобно новой автомашине, поезд также нуждается в периоде обкатки при запуске", — пояснил Бришкенс.

Политик также добавил, что вышеупомянутые дефекты были оперативно устранены, однако компания Škoda сообщила также о возможном более серьезном дефекте с зарядкой аккумуляторов одного поезда.

"Система зарядки этого аккумулятора работала плохо, поэтому поезд и остановился на станции, и активировать его системы управления и снова поднять токосъемник или пантограф уже не удалось. В Škoda пообещали, что этот дефект также будет устранен в ближайшее время", — сказал министр.

Также Бришкенс сообщил, что в четверг, 4 января, он встретится с представителями Автотранспортной дирекции, Latvijas dzelzceļš и Pasažieru vilciens с целью найти решения для более эффективного управления чрезвычайными ситуациями, чтобы оперативнее можно было позаботиться о пассажирах.

"Я ожидаю улучшений как с точки зрения алгоритмов оповещения пассажиров, механизма компенсаций, координации ввода новых поездов с работой над улучшением жедезнодорожной инфраструктуры (ремонтом платформ, электросети, путей и так далее), так и с точки зрения использования резервного транспорта в чрезвычайных ситуациях", — подчеркнул Бришкенс.

Šodien kopā ar @ViviVilciens valdi sazvanījos ar "Škoda Vagonka" valdes priekšsēdētāju un galveno projektu vadītāju. (1) Visi atklātie defekti tiek novērsti garantijas ietvaros. Latvija nemaksās ne centu par defektu novēršanu. 3 vilcieni jau tika salaboti mazāk nekā 24 stundu… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 3, 2024

Ранее Бришкенс сообщил в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV), что в среду, 3 января, пассажирские перевозки обеспечивали девять из 11 новых введенных в эксплуатацию электропоездов.

Как новая электричка "застряла" на станции "Гарциемс"

Как уже сообщалось, во вторник, 2 января, по техническим причинам несколько поездов в направлении Скулте были отменены или задержаны. Утром 2 января, новая электричка Саулкрасты (выехал в 6.29)-Рига (должен был прибыть в 7.29) остановилась на станции "Гарциемс", поскольку у поезда вышел из строя токосъемник, а аккумулятор был разряжен. Хотя были предприняты попытки перезапустить поезд, это сделать все же не удалось. Пришлось освобождать пути для другого состава.

Отмена рейсов и опоздания поездов на Скултской линии связана с повреждениями новых электропоездов, подтвердили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens. Предприятие признало, что различные недостатки выявлены у пяти из семнадцати полученных новых электропоездов.

Латвия получит 32 таких электропоезда

15 декабря 2023 года Pasažieru vilciens начала пассажирские перевозки на трех новых электропоездах в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электрички начали курсировать и в направлении Елгавы.

Представители компании ранее сообщали, что компания может получить все 32 электропоезда к середине 2024 года. Изначально планировалось, что чешская компания Škoda Vagonka должна поставить 23 электропоезда до конца 2023 года, а в 2024 году — девять электропоездов.

После получения всех новых электропоездов и начала их эксплуатации компания планирует ввести интервальное расписание на маршрутах электропоездов. Соответственно, в будние дни утром и вечером, в традиционно самое загруженное время, поезда будут ходить каждые 15–20 минут.

Также сообщалось, что первые вагоны новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 сидящих пассажиров и 454 — стоящих. Поезда имеют одноуровневую посадку с надземных пассажирских платформ.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

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