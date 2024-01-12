12 января акционерное общество Pasažieru vilciens (PV) выпустило на рейсы для обслуживания пассажиров 13 новых электропоездов Škoda, сообщили агентству LETA в компании.

В компании уточнили, что большая часть новых поездов перенаправлена ​​на линии Рига-Тукумс и Рига-Айзкраукле.

Представители Pasažieru vilciens пояснили, что план по снижению рисков предусматривает, что новые чешские поезда должны ходить как можно меньше по однопутным железнодорожным линиям и что должен быть предусмотрен резерв поездов на случай необходимости.

Планируется, что новые электропоезда, которые сейчас не ходят и находятся в ремонте, затем вернутся в строй, а следить за их состоянием будут инженеры чешской компании Škoda Vagonka.

В компании также сообщили, что план снижения рисков предусматривает сокращение количества рейсов на 2%. Сокращение рейсов было выбрано там, где интервал составляет 15-30 минут до и после отмененного рейса.

15 декабря 2023 года компания PV начала пассажирские перевозки тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря - в направлении Елгавы. Однако у поездов начались различные технические проблемы, как минимум в двух случаях у них разрядился аккумулятор, из-за чего не удалось поднять пантограф.

Латвия планирует получить все 32 электропоезда из Чехии к середине 2024 года. Изначально планировалось, что чешская Škoda Vagonka должна поставить 23 электропоезда до конца 2023-го, а в 2024-м - еще 9 поездов.

После получения всех новых электропоездов и начала их эксплуатации PV планирует ввести интервальное расписание. Соответственно, в будние дни утром и вечером поезда будут ходить каждые 15–20 минут.

Каждый электропоезд Skoda состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда - 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров. Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

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