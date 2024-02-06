На вопрос о размере возможных расходов на ликвидацию последствий собеседница ответила, что назвать точную сумму пока не может. "Нанесенный ущерб мы можем озвучить только после очистки поезда. Сумма складывается из затрат на материалы, использованные для чистки. Также хочу напомнить, что Pasažieru vilciens в связи с подобными правонарушениями обращается в Государственную полицию и оказывает всю необходимую поддержку, чтобы привлечь к ответственности виновных", — сообщила представитель Vivi.