В ночь на вторник, 6 февраля был разрисован один из новых поездов Škoda Vagonka, сообщила порталу Delfi представитель Vivi Сигита Звиедре.
"Акт вандализма произошел в 3 часа утра. Сейчас работники предприятия обрабатывают информацию о произошедшем, чтобы после передать Государственной полиции для дальнейшего расследования", — сообщила Звиедре.
На вопрос о размере возможных расходов на ликвидацию последствий собеседница ответила, что назвать точную сумму пока не может. "Нанесенный ущерб мы можем озвучить только после очистки поезда. Сумма складывается из затрат на материалы, использованные для чистки. Также хочу напомнить, что Pasažieru vilciens в связи с подобными правонарушениями обращается в Государственную полицию и оказывает всю необходимую поддержку, чтобы привлечь к ответственности виновных", — сообщила представитель Vivi.