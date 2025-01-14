Рютте: НАТО задействует для охраны кабелей на Балтике корабли, самолеты и беспилотники

Североатлантический альянс активизирует усилия по защите критической инфраструктуры в Балтийском море, в том числе для этой цели будут использовать военно-морские суда, авиацию и специализированные беспилотники. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил на саммите региональных лидеров в Хельсинки.

По словам Рютте, в рамках программы "Балтийский страж" будут реализованы меры по наблюдению за объектами критической инфраструктуры и интеграции усилий стран-союзниц для "комплексного обнаружения угроз". Альянс также намерен сотрудничать с телекоммуникационными и другими компаниями, которые владеют подводными кабелями.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что ответные меры будут основаны на действиях Финляндии, предпринятых после обрыва подводного кабеля в конце декабря. Местные власти тогда оперативно задержали судно, подозреваемое в повреждение инфраструктуры, и начали уголовное расследование.

"Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на борт, конфискацию и арест", — сказал Рютте.

Сегодня в Хельсинки проходит саммит государств, имеющих выход к Балтийскому морю. На встрече лидеры Финляндии, стран Балтии, Германии, Дании, Польши и Швеции, а также высокопоставленные представители НАТО и Еврокомиссии обсуждают меры по борьбе со случаями повреждения подводных кабелей. Латвию на саммите представляет президент Эдгар Ринкевич.

В прошлом году в регионе было зафиксировано несколько таких случаев, в большинстве из них официальные лица говорили о гибридных атаках, намекая на причастность Кремля к инцидентам и одновременно призывая дождаться результатов расследований.

В конце декабря НАТО объявило о начале совместной миссии по защите критической инфраструктуры в Балтийском море. Об отправке кораблей для наблюдения уже заявили, в частности, лидеры Германии, Швеции и Финляндии. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") заверил, что Национальные вооруженные силы (НВС) окажут поддержку миссии.

При этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила финским СМИ, что, по ее мнению, ситуация в настоящий момент не требует активации статьи 4 Североатлантического договора. Эта норма основного документа НАТО предполагает, что страна-союзница может запустить официальные переговоры о коллективной обороне, если считает, что ее безопасность находится под угрозой.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что сегодня встретится в Гааге с коллегами из Латвии, Эстонии, Нидерландов, Швеции и Польши, чтобы обсудить меры по усилению присутствия в Балтийском море и возможный пересмотр международного и национального законодательства с учетом актуальных угроз.

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