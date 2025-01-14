Явная "теневая" угроза. Как остановить диверсии на подводной инфраструктуре Балтики?

Чуть меньше месяца назад, под Рождество, панамский танкер из российского "теневого флота" перерезал якорем электрокабель и три телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией. Это была уже третья диверсия на подводной инфраструктуре стран Балтии. Можно ли их остановить? Какие инструменты есть в руках НАТО и стран Балтийского моря? Насколько вообще реально сделать воды Балтики безопасными, если такой крупный игрок, как Россия, готов продолжать перебивать кабеля и газопроводы?

Танкер планировали отбуксировать через все Датские проливы к порту Скаген — самой северной точке Дании. Но на борту судна — российская нефть, и на это нужно специальное разрешение. Датские власти его пока не дали. По той же причине судно не могут принять немецкие порты. Если погода ухудшится и буксирам не удастся удержать судно под контролем, ситуация может стать непредсказуемой.

10 января министр обороны Германии Анналена Бербок заявила, что ржавые танкеры российского теневого флота представляют угрозу европейской безопасности. Угроза эта не только экологическая, но именно экология может стать одной из причин, по которым Балтийское море могут закрыть для навигации таких судов.

Delfi поговорил с норвежским военным аналитиком, коммандером Йенсом Кристофферсеном, главой программы оборонных и стратегических исследований эстонского Международного центра обороны и безопасности Тони Лоуренсом и профессором права Южного Датского университета Кристиной Сииг о том, как снова сделать воды Балтики безопасными: остановить подводные диверсии и не допустить экологической катастрофы.

Отключение от России отложено

"Россия и Китай пытаются раздвигать границы допустимого, проверяют, как мы будем реагировать.

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