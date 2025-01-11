Потерявший управление в Балтийском море и дрейфующий у берегов Германии танкер Eventin с почти 100 тысячами тонн нефти - это часть "теневого флота" России, использование ветхих судов в котором угрожает европейской безопасности. Об этом заявила в пятницу, 10 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Одновременно Бербок обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что он, "цинично используя флот ржавых танкеров", не только обходит введенные против Москвы санкции, "но и сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой".

Ранее в тот же день германское Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что близ немецкого острова Рюген потерял управление танкер Eventin c 99 тысячами тонн нефти на борту, следовавший из российского порта Усть-Луга. Судно вошло в дрейф, и к нему были направлены три немецких буксира. По данным немецкой стороны, утечки нефти на судне не обнаружено, угрозы окружающей среде нет, как и необходимости эвакуации экипажа.

Eventin ходит под флагом Панамы, но на деле, по данным международной природоохранной организации Greenpeace, является одним из суден так называемого "теневого флота" РФ. В его состав входят несколько сотен танкеров, зарегистрированных в последние годы в различных малых странах, но де-факто находящихся под управлением России. Москва использует их для продажи нефти в обход эмбарго, наложенного странами Запада в связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"Теневой флот" Путина может быть причастен к диверсиям

В Финляндии остается задержанным еще одно судно, которое причисляют к "теневому флоту" РФ - танкер Eagle S. Его подозревают в причастности к повреждению подводной линии электропередачи Estlink 2 между Эстонией и Финляндией в конце декабря. По версии следствия, танкер повредил кабель якорем, который волочил за собой по дну моря во время прохода над линией электропередачи. Судно при этом было задержано без одного из якорей - позднее его нашли в районе места происшествия.

Случай с Eagle S - не единственный из подобных за последнее время, и ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что это похоже на очередной вид диверсий против ЕС со стороны Москвы.

На фоне повторяющихся инцидентов с "теневым флотом" страны Запада начали ужесточать санкции, введенные непосредственно против судов-участников флота. Вслед за этим Китай официально запретил подобным судам заходить в несколько портов страны.

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