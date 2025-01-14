Ринкевич: необходимо усилить присутствие НАТО в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подчеркнул, что НАТО и Европейский союз (ЕС) должны использовать все имеющиеся в их распоряжении практические и правовые инструменты для укрепления безопасности Балтийского моря и оказать противодействие теневому флоту России.

"В сложившейся ситуации необходимы жесткие контрмеры против создаваемой Россией угрозы в Балтийском море. Международное морское право, в том числе свобода судоходства, должно учитывать право прибрежных государств на защиту своей инфраструктуры", - подчеркнул президент.

Он также отметил важность физического присутствия и патрулирования НАТО в море. По мере роста агрессивных действий России необходимо усилить присутствие сил НАТО в Балтийском море, чтобы сдерживать Россию, отметил Ринкевич.

"Латвия удовлетворена решением НАТО о проведении операции в Балтийском море и внесет в нее свой вклад, предоставив военный патрульный корабль", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что необходимо усилить санкции против теневого флота России, так как его суда не только повреждают кабели, но и используются как разведывательные платформы, пополняют доходы России для поддержания ее военной деятельности против Украины и создают угрозу для окружающей среды.

"Также следует эффективно использовать новые технологии, как это делают Объединенные силы реагирования, применяя решения искусственного интеллекта для мониторинга российского теневого флота", - отметил президент.

Саммит стран НАТО по Балтийскому морю организовали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

В саммите также приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Польши Дональд Туск и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

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