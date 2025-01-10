НАТО направит в Балтийское море два корабля для защиты критически важной подводной инфраструктуры и отслеживания теневого флота России, заявила в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Во вторник, 14 января, в Хельсинки состоится саммит стран НАТО Балтийского региона, в котором примут участие президенты и премьер-министры этих государств, включая латвийского лидера Эдгара Ринкевича. Тема саммита - безопасность региона после повреждения подводного кабеля EstLink 2.

Элина Валтонен отметила, что Финляндия давно обеспокоена рисками для окружающей среды и судоходства, которые создает теневой флот России.

"НАТО направит два корабля, мы также усиливаем другие виды деятельности и присутствия в регионе", - сказала Валтонен на пресс-конференции.

"Очевидно, что теневой флот также угрожает важнейшим объектам подводной инфраструктуры", - подчеркнула министр.

На следующей неделе президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал проведут в Хельсинки саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря для обсуждения вопросов безопасности. В этом саммите примет участие и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Также в Хельсинки прибудут президент Литвы Гитанас Науседа, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Швеции Улф Кристерсон, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Виркунен.

Элина Валтонен отметила, что ожидает конкретных предложений по итогам встречи, в которой примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции, а также вице-президент Европейской комиссии Хенна Виркунен.

Как сообщалось, 25 декабря в Балтийском море был поврежден электрический кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, и еще четыре кабеля связи. За последние годы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в результате которых была повреждена подводная инфраструктура.

В конце прошлого месяца НАТО объявила об усилении своего военного присутствия в Балтийском море.

В понедельник, 8 января, Объединенные силы реагирования (JEF), в которые входят Великобритания, страны Северной Европы, Балтии и Нидерланды, также объявила об активизации системы реагирования для отслеживания теневого флота России и угроз для подводной инфраструктуры в Балтийском море.

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