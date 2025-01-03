Если Финляндия или Эстония запросят консультации по 4-й статье договора НАТО, Латвия это поддержит, заявил президент Эдгар Ринкевич. Это заявление стало реакцией президента на участившиеся с момента вторжения России в Украину инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Ранее Ринкевич заявил, что нужно "держать на столе" все сценарии развития событий - включая закрытие Балтийского моря.

"Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой", - гласит 4-я статья Североатлантического договора.

Как проинформировал агентство LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич уже ранее подчеркивал, что приоритетом при сдерживании врага является готовность оборонных сил и возможностей на суше, в воздухе, на море, а также проверенное в учениях эффективное управление и способность к сотрудничеству.

В связи с противодействием гибридной войне, проводимой Россией в Балтийском море, и недавними инцидентами с обрывом кабелей, президент считает ключевыми элементами укрепления безопасности в Балтийском море усиленное патрулирование, возрастающее физическое присутствие постоянных сил НАТО и союзников в регионе. По мнению Ринкевича, важно сохранять бдительность и обеспечивать эффективный обмен информацией между союзниками.

Дрегерис также отметил, что еще один элемент - введение санкций против "теневого флота" России, поскольку эти суда не только повреждают кабели, но и используются как платформы для разведки. Советник президента сослался на ранее высказанное Ринкевичем мнение, что, думая о безопасности в Балтийском море, необходимо "держать на столе" все возможности и сценарии, включая вопрос о возможном закрытии Балтийского моря. Об этом президент с утра, 3 января, заявил в интервью телеканалу TV3.

Президент Латвии акцентировал, что в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора консультации инициирует государство, которое считает, что существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Если Финляндия или Эстония потребуют консультации по 4-й статье НАТО, Латвия поддержит это, подтвердил Ринкевич.

Дрегерис отметил, что Ринкевич ясно выразил солидарность с Финляндией и Эстонией сразу после произошедшего инцидента. Советник президента отметил, что 30 декабря прошлого года в НАТО состоялась встреча союзников, в рамках которых состоялись консультации по вопросам безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море. На встрече все союзники выразили свою солидарность и обсудили дополнительные меры защиты критической подводной инфраструктуры.

Как уже сообщалось, с момента военного вторжения России в Украину за последние три года в Балтийском море несколько раз повреждалась подводная инфраструктура.

В территориальных водах Швеции 17 и 18 ноября были повреждены два кабеля связи. В экономической зоне Швеции был поврежден кабель связи C-Lion-1 между Финляндией и Германией, а также телекоммуникационный кабель Arelion, соединяющий Швецию и Литву. Существует подозрение, что в повреждениях кабелей участвовал китайский корабль Yi Peng 3.

НАТО согласилась увеличить свое присутствие в Балтийском море после повреждения подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, который стал последним инцидентом с повреждением кабелей и трубопроводов в регионе, вызванным кораблями, связанными с Россией и Китаем.

Европейский союз заявил, что усиливает меры защиты подводных кабелей, улучшая обмен информацией и используя новые технологии для обнаружения повреждений и расширения возможностей ремонта.

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