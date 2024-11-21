Военно-морское командование Дании сообщило в среду, что датский патрульный корабль наблюдает за китайским грузовым судном, бросившим якорь в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Ранее этот сухогруз был замечен в точках, где были разорваны коммуникационные кабели, проложенные по дну Балтийского моря.

"Мы подтверждаем, что силы Министерства обороны Дании присутствуют в районе, где стоит китайский балкер Yi Peng 3", — написали военные на платформе Х.

Никаких дополнительных подробностей военные не сообщили: не объяснили, почему китайское судно привлекло их внимание и никак не связали это с двумя инцидентами, произошедшими в Балтийском море 17 и 18 ноября. Однако Дания крайне редко комментирует ситуацию с судами, проходящими через ее воды, поэтому пост ВМС в соцсетях привлек внимание экспертов.

По информации агентства Рейтер, балкер Yi Peng 3 вышел из российского порта Усть-Луга 15 ноября и находился в районе, где вскоре произошел обрыв кабелей. Однако, согласно данным морских операторов, недалеко от данного квадрата находились и другие суда.

Первый кабель, проложенный из Швеции в Литву, вышел из строя в минувшее воскресенье. Другой — из Финляндии в Германию — был перерезан в понедельник.

По данным сервиса Marine Traffic, Yi Peng 3 стоит на расстоянии более 12 морских миль от любого ближайшего берега Дании, то есть за пределами ее территориальных вод. В нейтральных водах датские власти не могут задержать или досмотреть судно.

Инцидент произошел в экономической зоне Швеции и шведская прокуратура начала во вторник предварительное расследование по подозрению в диверсии.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил накануне, что службы специального назначения страны изучают движение судов и кораблей в районе инцидента с пятницы по понедельник.

Представитель правительства Китая заявил в ходе пресс-конференции для китайских СМИ в среду, что власти требуют от своих судов неукоснительного соблюдения законов и правил международной навигации.

"Мы также придаем большое значение защите инфраструктуры морского дна и вместе с международным сообществом активно продвигаем развертывание и защиту подводных кабелей и других элементов глобальной коммуникации", — сказал он.

Россия в среду отвергла предположения о том, что она имеет отношение к повреждению кабелей.

Накануне некоторые европейские правительства обвинили Россию в эскалации гибридных атак на западных союзников Украины.

В частности, в совместном заявлении министры иностранных дел Финляндии и Германии выразили глубокую озабоченность инцидентом и высказали предположение, что он стал частью "гибридной войны". В этом заявлении они особо упомянули Россию.

"Это совершенно абсурдно продолжать обвинять во всем Россию без каких-либо оснований", — заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Подозрения властей стран ЕС основаны на том, что в недавнем прошлом в Балтийском и Северном морях происходили подозрительные инциденты, в которых западные спецслужбы видели признаки шпионажа или диверсий, устроенных Россией.

Как сообщает CNN, разрыв кабелей в водах Швеции произошел через несколько недель после того, как США предупредили, что Москва, скорее всего, нанесет удар по критически важной подводной инфраструктуре на севере Европы.

Свои выводы разведка США сделала на основании месяцев подозрительных перемещений российских судов в европейских водах и значительного усиления специального российского секретного подразделения морской пехоты, в задачи которого входит исследование морского дна, пишет CNN.

Вместе с тем, два анонимных источника телеканала назвали преждевременным вывод о причастности к разрыву кабелей России. Они сказали, что кабели мог случайно повредить якорь проходящего над ними судна, такое случалось в прошлом, хотя два кабеля один за другим до сих пор не обрубали.

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