Размышляя о безопасности Балтийского региона, следует "держать под рукой" вопрос о возможном закрытии Балтийского моря, заявил в интервью телеканалу TV3 президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Отвечая на вопрос о том, как повысить безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море, Ринкевич сказал, что необходимо усилить патрулирование на море и активнее вводить санкции против "теневого флота" России. Например, в рамках НАТО говорят об усилении совместного патрулирования.

В то же время, по мнению президента, следует "держать под рукой" вопрос о возможном закрытии Балтийского моря, что стало бы очень серьезным шагом, который уже звучал на уровне идей и против которого в свое время были высказаны различные возражения.

Президент добавил, что ежедневно в Балтийском море находится около 2000 различных судов, и все из них невозможно проконтролировать.

Оценивая общие приоритеты безопасности Латвии в этом году, Ринкевич подчеркнул, что необходимо завершить строительство забора на восточной границе и продолжить строительство военной инфраструктуры. Также ожидается, что на оборону придется выделять еще большую долю государственного бюджета с инвестициями в размере до 4% от валового внутреннего продукта.

Необходимо также продолжать укрепление внутренней безопасности страны, где изменений и улучшений этого года будет недостаточно, добавил Ринкевич.

Ринкевич также отметил, что призывы будущего президента США Дональда Трампа к коллегам по НАТО вкладывать больше в оборону вполне оправданы.

Страны Балтии работают над тем, чтобы как можно скорее встретиться с Трампом в том или ином формате, добавил политик.

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