В ночь на вторник в Финляндии обнаружили повреждения интернет-кабеля, ведущего в Швецию. Об этом пишут финские и шведские СМИ со ссылкой на заявления официальных лиц и компании-оператора.

Шведское почтово-телекоммуникационное управление (PTS) сообщило, что речь идет о кабеле компании Globalconnect, которая предоставляет услуги цифровой инфраструктуры и передачи данных. Повреждение были обнаружены в Эспоо и Вихти.

"Два отдельных повреждения кабеля вызвали значительный сбой в Финляндии. Подводные кабели не пострадали", — говорится в сообщении Globalconnect. Компания ведет ремонтные работы, одно из повреждений уже устранено.

По предварительным данным, кабель могли повредить умышленно. Финская полиция начала расследование. "Власти расследуют ситуацию совместно с компанией [Globalconnect]. Мы относимся к ситуации серьезно", — заявила министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.

Обновление (14:50): финская полиция сообщила, что в обоих случаях кабель был поврежден при проведении работ на стройплощадке. Правоохранительные органы не будут открывать дело об инциденте.

18 ноября стало известно о повреждении подводного кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком. На следующий день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что инцидент может быть результатом диверсии. Схожую оценку дала случившемуся прокуратура Швеции. Расследование происшествия также начато в Финляндии.

В повреждении кабеля подозревают китайский сухогруз Yi Peng 3, шедший из порта Усть-Луга в Ленинградской области. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников расследования пишет, что судно бросило якорь и тащило его по дну на протяжении более 100 морских миль (185 км), повредив также кабель между Литвой и Швецией.

Ответственные органы европейских стран выясняют, было ли это сделано случайно, однако вероятность такого сценария оценивается как невысокая. Сухогруз задержан в территориальных водах Дании.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !