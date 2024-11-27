Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об инициативе создать совместную "военно-морскую полицию" стран, имеющих выход к Балтийскому морю, для защиты региона от российских гибридных атак и саботажа. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Эту идею Туск представил на пресс-конференции в Варшаве перед тем, как отправиться в Швецию на саммит лидеров стран Северной Европы и Балтии. Политик отметил, что Польша и другие страны региона "в равной степени ощущают угрозу со стороны России".

"Если Европа едина, то Россия — технологический, финансовый и экономический карлик по сравнению с Европой. Но если Европа разделена, то Россия представляет угрозу для каждой европейской страны в отдельности", — отметил глава польского правительства.

Свою инициативу Туск анонсировал спустя неделю после того, как в Балтийском море были повреждены два телекоммуникационных кабеля, связывающих Финляндию с Германией и Литву с Швецией. По предварительным данным, в инциденте замешано судно под китайским флагом, вышедшее из порта Санкт-Петербурга.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал случившееся "актом саботажа". Москва в ответ назвала "смехотворными" предположения, что за повреждением кабелей стоит Кремль. Китайские власти также отрицают свою причастность к инцидентам.

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