Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта "Российские шпионские корабли", в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung. О результатах расследования журналисты сообщили во вторник, 24 сентября.

Россия шпионит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ

По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые "исследовательские корабли", оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины не менее 400 таких кораблей совершили более 400 рейсов, отмечают журналисты, которые проанализировали, в том числе, более тысячи сообщений с российских кораблей, переданных азбукой Морзе, а также спутниковые снимки.

Северное и Балтийское моря - в фокусе спецслужб РФ

Результаты расследования показывают, что Северное и Балтийское моря оказались в фокусе усилий России в области шпионажа. Российские корабли не менее 60 раз совершали подозрительные, чрезвычайно медленные проходы по зигзагообразной траектории, в большинстве случаев с выключенной Автоматической идентификационной системой (АИС), отмечается далее. Такие маневры многократно осуществлялись в непосредственной близости к объектам критической инфраструктуры.

По мнению экспертов, такие приемы используются для точного измерения объектов с целью подготовки к возможным диверсиям. В ответ на запрос авторов расследования глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил об "очень конкретной" угрозе. По его словам, Россия ускоряет темпы, чтобы не упустить возможность действий против Запада в военной сфере.

Россияне собирали данные о НАТО, ветропарке и газопроводах

Среди предполагаемых целей российского шпионажа - район погружения подводных лодок НАТО, ветряная электростанция у балтийского острова Рюген и газопровод Balticconnector. Спустя некоторое время после подозрительных действий российских кораблей этот газопровод между Финляндией и Эстонией был поврежден якорем китайского корабля, эстонское следствие заявляло о диверсии. В Северном море корабли РФ, по всей видимости, собирали информацию о газопроводе Europipe из Норвегии в Германию, указали журналисты.

Исследовательской группе удалось получить подтверждение данных действий России от бывшего члена экипажа исследовательского корабля "Сибиряков". Он заявил о стратегическом интересе РФ к зарубежной критической инфраструктуре, поскольку Россия получит преимущество, уничтожив ее в случае войны. "Поэтому прямая функция исследовательских кораблей - сканировать морское дно и предоставлять эту информацию военным", - пояснил он.

Помимо немецких СМИ, в расследовании участвовали журналисты из нидерландской медиакомпании Pointer, бельгийской VRT, эстонской ERR, норвежской NRK и финской YLE.

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