Власти Китая по итогам проведенного расследования признали, что трубопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, был поврежден зарегистрированным в Гонконге судном Newnew Polar Bear. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, Пекин оповестил о результатах расследования дипломатов в Европе. В отчете указывается, что инцидент произошел из-за сильного шторма.

О том, что 8 октября 2023 года трубопровод мог быть поврежден в результате прохождения в том районе судна Newnew Polar Bear, спустя полторы недели после инцидента сообщили эстонские СМИ.

Вскоре эту версию подтвердила финская полиция, отметив, что обнаружила на месте аварии якорь, по всей видимости, принадлежавший зарегистрированному в Гонконге судну.

Из-за полученных повреждений трубопровод Balticconnector вышел из строя более чем на полгода. Передача газа по нему возобновилась весной 2024 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !