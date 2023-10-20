Полиция Финляндии сообщила в пятницу, что в фокусе расследования повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector находится китайское судно.
"Передвижение идущего под флагом Гонконга судна Newnew Polar Bear совпадает с временем и местом повреждения газопровода", — сообщило государственное следственное бюро.
"Мы сотрудничаем с китайскими властями, чтобы установить роль этого судна", — сказал сотрудник полиции Ристо Лохи.
Полиция подтвердила, что повреждение вызвала "внешняя механическая сила" и что вблизи поврежденного газопровода обнаружили "тяжелый предмет".
Финская полиция попытается поднять предмет с морского дна, чтобы выяснить, связан ли он с повреждением.
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