Полиция Финляндии сообщила в пятницу, что в фокусе расследования повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector находится китайское судно.

"Передвижение идущего под флагом Гонконга судна Newnew Polar Bear совпадает с временем и местом повреждения газопровода", — сообщило государственное следственное бюро.

"Мы сотрудничаем с китайскими властями, чтобы установить роль этого судна", — сказал сотрудник полиции Ристо Лохи.

Полиция подтвердила, что повреждение вызвала "внешняя механическая сила" и что вблизи поврежденного газопровода обнаружили "тяжелый предмет".

Финская полиция попытается поднять предмет с морского дна, чтобы выяснить, связан ли он с повреждением.

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