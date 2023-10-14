Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о причастности России к повреждению трубопровода в Финском заливе направлены на то, чтобы отвлечь внимание от терактов на "Северных потоках", за которыми стоит Запад.

На просьбу прокомментировать заявление о "российском следе" в повреждении трубопровода между Эстонией и Финляндией, Путин сказал: "Это чушь собачья".

"Эти заявления делаются, они направлены только на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северного потока", — подчеркнул Путин.

Президент РФ сказал, что он "даже не знал о существовании этого трубопровода".

"Он очень маленький по объемам. Я точно не знаю, какая там перекачка, но если "Северные потоки" — под 55 млрд кубических метров каждый, то здесь — 5-10 млрд максимум. Кроме того, насколько мне сказали в "Газпроме", он (этот трубопровод) не так защищен, как наши "Северные потоки", поэтому там могло быть все, что угодно, — технологические (повреждения), могло быть землетрясение. Это бывает редко, но все же бывает", — сказал Путин, посетовав на то, что Россию не допускают "ни к каким расследованиям".

Компания Elering и финский системный оператор Gasgrid Finland отключили подводный эстонско-финский газопровод Balticconnector в ночь на воскресенье, 8 октября, так как давление в трубопроводе начало падать, что свидетельствовало о возможной утечке. Власти Финляндии начали уголовное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

По предварительным экспертным оценкам, планирование ремонта трубопровода, мобилизация необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные работы, включая проверку и ввод в эксплуатацию отремонтированного участка, займут не менее пяти месяцев. Предполагаемый срок устранения аварии на Balticconnector — начало апреля 2024 года.

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