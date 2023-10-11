Хотя газопровод Финляндии и Эстонии Balticconnector в настоящее время закрыт, поставкам газа в Латвию ничего не угрожает, сообщил агентству LETA министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Министр иностранных дел заявил, что он говорил как с финскими, так и с эстонскими коллегами. По мнению Кариньша, на данный момент слишком рано делать однозначный вывод о случившемся, но расследование продолжается.

"Нанесенные подводному газопроводу Balticconnector повреждения расследуются как возможная попытка саботажа. Это не тот случай, когда лопнуло уплотнение", — заявил министр иностранных дел.

По мнению Кариньша, нужно дождаться результатов расследования, чтобы можно было сделать вывод, как это произошло. Политик заявил, что запасы в Инчукалнском подземном газохранилище хорошие, поэтому поставки газа в Латвию не находятся под угрозой. Министр подчеркнул, что Латвия уже поставляет газ в Эстонию.

"У Латвии остаются возможности поставки газа через Литву и Клайпедский газовый терминал. Следует добавить, что предприятие Latvenergo достигло соглашения. Latvenergo имеет многолетние права на импорт газа через этот терминал", — пояснил Кариньш.

Министр иностранных дел подчеркнул, что происходящее в Финляндии и Эстонии никоим образом не угрожает латвийским потребителям и латвийскому рынку. По мнению Кариньша, если работа финско-эстонского газопровода была саботирована, это означает, что вся подводная инфраструктура региона Балтийского моря будет находиться под пристальным наблюдением. Министр отметил, что в Балтийском море проложены не только газопроводы, но и кабели электропередачи и связи.

По мнению Кариньша, если газопровод Balticconnector был целью саботажа, нужно следить, чтобы это не распространялось дальше. Латвия является частью Европейского союза и НАТО. Министр считает, что союзные демократии должны сотрудничать и расширять сотрудничество еще теснее, чтобы позаботиться о безопасности нашей инфраструктуры. Это поможет повысить безопасность общества в целом.

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