Перекрытый из-за протечки газопровод Balticconnector из Эстонии в Финляндию можно будет вновь ввести в эксплуатацию не раньше апреля следующего года, сообщил финский администратор газовой сети Gasgrid.

Сейчас Gasgrid в сотрудничестве с Elering обследует газопровод. Хотя повреждение найдено, планируется получить обзор состояния всего газопровода протяженностью несколько десятков километров. Затем можно будет приступить к детальному планированию ремонта и его графика, сообщил Gasgrid.

Согласно предварительным экспертным оценкам, планирование ремонтных работ, мобилизация необходимых подводных инструментов и проведение ремонтных работ займет не менее пяти месяцев, то есть газопровод можно будет вновь открыть не ранее, чем в начале апреля.

Elering и Gasgrid в ночь на воскресенье перекрыли Balticconnector, поскольку в нем начало падать давление, что указывало на протечку. Во вторник партнер обеих компаний приступил к выявлению предполагаемого места протечки и масштаба повреждения. Обследования продолжатся в течение этой недели.

Протяженность морской части Balticconnector от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 км. Balticconnector был открыт в начале 2020 года.

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