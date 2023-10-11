На протяжении прошлых выходных в районе утечки на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией находилось российское грузовое судно, пишет ERR со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic, отслеживающего перемещения кораблей.

Marine Traffic, фиксирующий местонахождение судов в открытом море по GPS-передатчикам, утверждает, что судно "СВГ Флот" находилось в районе трубопровода с вечера пятницы, 6 октября, по вечер воскресенья, 8 октября. В ночь на воскресенье на Balticconnector зафиксировали утечку.

Норвежский сейсмологический центр Norsar ранее заявил, что около 1:20 в ночь на воскресенье зафиксировал возможный взрыв в районе утечки. По данным специалистов, для предполагаемого взрыва было достаточно чуть меньше 100 кг тротила. Среди других возможных причин зафиксированного сейсмологического шока, которые назвал Norsar, — удар якоря о трубу.

Командующий ВМС Эстонии Юри Саска ранее говорил, что утечка произошла из-за повреждений, нанесенных газопроводу. По его словам, была деформирована боковая часть бетонного короба, которым накрыта сама труба.

Об аварии на трубопроводе Balticconnector стало известно в воскресенье, 8 октября. Власти Финляндии и Эстонии подтвердили, что утечка произошла из-за внешнего воздействия, но пока что не называют причины инцидента, призывая дождаться результатов расследования.

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