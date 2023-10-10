В ночь на воскресенье, 9 октября, в районе газопровода Эстония-Финляндия, возможно, произошел небольшой взрыв. Об этом сообщил во вторник вечером норвежский сейсмологический институт Norsar, передает STT-BNS.

Директор по исследованиям института Тимо Тийра сказал финскому информагентству STT, что взрыв был очень небольшой мощности. "Он едва достигал той мощности, которую могут зафиксировать наши измерительные станции", — сказал Тийра.

В Финляндии норвежскую информацию еще не успели тщательно проанализировать, поскольку ее передали во вторник вечером.

По данным норвежской стороны, взрыв произошел в 1.20 ночи примерно в 20 км к северу от Палдиски. Norsar сообщил, что данные места и мощности взрыва пока не являются точными.

В прошлом году Norsar зарегистрировал взрывы на газопроводе Nord Stream.

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