Директор по исследованиям института Тимо Тийра сказал финскому информагентству STT, что взрыв был очень небольшой мощности. "Он едва достигал той мощности, которую могут зафиксировать наши измерительные станции", — сказал Тийра.
В Финляндии норвежскую информацию еще не успели тщательно проанализировать, поскольку ее передали во вторник вечером.
По данным норвежской стороны, взрыв произошел в 1.20 ночи примерно в 20 км к северу от Палдиски. Norsar сообщил, что данные места и мощности взрыва пока не являются точными.
В прошлом году Norsar зарегистрировал взрывы на газопроводе Nord Stream.
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