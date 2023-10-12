Причиной утечки на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, вероятно, стало механическое воздействие, а не взрыв. Об этом на пресс-конференции в среду, 11 октября, сообщил следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.

Как передает Yle, Лохи отверг возможность взрыва на газопроводе — по его данным, в пользу этой версии сейчас нет достаточных доказательств.

Глава Центральной Криминальной полиции Робин Лардот подчеркнул, что инцидент по-прежнему расследуется как саботаж при отягчающих обстоятельствах. "На данном этапе могу сказать, что на морском дне обнаружены посторонние следы", — отметил он.

По словам руководителя отдела морской безопасности Пограничной службы Микко Симолы, в ходе изучения участка, где произошла утечка, были обнаружены признаки внешнего воздействия на трубопровод. Он отказался раскрывать какие-либо детали.

Представители финских следственных органов при этом не стали спекулировать, причастны ли к повреждению трубопровода иностранные государства.

Об аварии на трубопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию, стало известно в воскресенье, 8 октября. Норвежский сейсмологический центр Norsar сообщил, что зафиксировал возможный взрыв в месте утечки, среди других потенциальных причин зарегистрированного шока был назван удар якоря об трубу.

ERR со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic писало, что в районе трубопровода с вечера пятницы, 6 октября, по вечер воскресенья, 8 октября, находилось российское грузовое судно "СВГ Флот". Командующий ВМС Эстонии Юри Саска при этом говорил, что утечка произошла из-за повреждений, нанесенных газопроводу — по его словам, была деформирована боковая часть бетонного короба, которым накрыта сама труба.

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