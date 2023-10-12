Возможно, ущерб, причиненный газопроводу Balticconnector , соединяющему Эстонию и Финляндию, является предупреждением. Об этом в передаче "Вопрос дня" на ЛТВ заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Он подчеркнул, что результатов расследования следует дождаться от Финляндии и Эстонии, однако среди экспертов этот случай не является сюрпризом и нет сомнений в том, кто нанес ущерб.

По мнению Сартса, произошедшее можно интерпретировать как предупредительный сигнал. Эксперт подчеркнул, что уже во время войны в Украине стало понятно, что Россия понимает только язык силы. Чтобы Россия это поняла, должна быть и соответствующая реакция.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами (НБС) Латвии Раймондс Граубе согласился, что ему тоже очевидно, кто причастен к повреждению газопровода, но удастся ли это доказать — вопрос открытый. Что касается предупреждения, Граубе заявил, что рассматривает его в более широком контексте — применения ядерного оружия и множества других угроз.

По его мнению, если Россия могла бы сделать что-то подобное между двумя членами НАТО, то нет никаких гарантий, что РФ не сделает нечто подобное в Атлантическом океане. В предконфликтной ситуации Россия также может перерезать крупные кабели связи, повредить отдельные участки норвежских газопроводов, имеющих решающее значение для Европы. Граубе заявил, что считает произошедшее с Balticconnector частью большой угрозы такого предупреждения.

Сартс подчеркнул, что реакция на подобные провокации должна быть точно выверенной. По его мнению, худшим в этой ситуации было бы уступить из-за такого предупреждения. Он также выразил надежду, что дебаты приведут к пропорциональной реакции внутри НАТО. Поскольку без кораблей повредить Balticconnector невозможно, необходимо принять соответствующие меры, чтобы дальнейшие угрозы не могли материализоваться.

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