Министр обороны Швеции Пол Юнсон на пресс-конференции в Стокгольме заявил, что примерно в то же время, когда случился инцидент с газопроводом Balticconnector, был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Об этом пишет Delfi.ee.

Место, где обнаружено повреждение, находится не в шведских территориальных водах. По словам Юнсона, кабель не был поврежден необратимо, и его все еще можно использовать.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил на пресс-конференции, что шведские власти сотрудничают с Эстонией и Финляндией по вопросу повреждения кабеля.

Авария на подводном газопроводе Balticconnector, который соединяет Эстонию и Финляндию, произошла в ночь на 8 октября. Газопровод перекрыли из-за утечки, вызванной преднамеренной внешней силой. Также стало известно о повреждении кабеля связи между Эстонией и Финляндией, что также было вызвано преднамеренным внешним воздействием.

Расследованием причин повреждения газопровода в финских водах занимается Финляндия, повреждение кабеля связи в эстонских водах расследуют власти Эстонии.

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