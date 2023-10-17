8 октября, когда на соединяющем Эстонию и Финляндию трубопроводе Balticconnector была зафиксирована утечка, в районе аварии находился контейнеровоз, принадлежащий компании из КНР. Об этом пишет Postimees со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic, отслеживающей перемещения судов по всему миру.

Как утверждает издание, речь идет о ходящем под флагом Гонконга судне Newnew Polar Bear. Этот контейнеровоз следовал из Шанхая в Санкт-Петербург. Отмечается, что большую часть пути он шел со скоростью 11 узлов, однако при подходе к Balticconnector затормозил до 9,5 узлов. Через пять минут, уже после пересечения трубопровода, судно вернулось к прежней скорости и 8 октября успешно прибыло в порт Санкт-Петербурга.

Источники Postimees среди эстонских чиновников утверждают, что именно нахождение китайского контейнеровоза в районе утечки стало причиной "немногословной и расплывчатой" реакции правительства на инцидент — власти не хотели выдвигать какие-либо обвинения до окончания расследования.

Ранее ERR, также со ссылкой на данные Marine Traffic, писало, что в районе Balticconnector с 6 октября по 8 октября находилось российское грузовое судно "СВГ Флот". Норвежский сейсмологический центр Norsar сообщал, что зафиксировал возможный взрыв в месте утечки, среди других потенциальных причин зарегистрированного шока был назван удар якоря об трубу.

Представители финских правоохранительных органов позднее отвергли возможность взрыва на Balticconnector, ограничившись сообщениями, что на месте инцидента обнаружены "признаки внешнего воздействия". Эстонские власти призывали дождаться результатов проверки, отмечая, что была деформирована боковая часть бетонного короба, которым накрыта сама труба.

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