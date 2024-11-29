Работа кабеля, соединяющего по дню Балтийского моря Финляндию и Германию, восстановлена после повреждений, нанесенных ему в середине ноября. Об этом сообщает Yle со ссылкой на пресс-релиз телекоммуникационной компании Cinia.

Необходимые работы проходили в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от острова Эланд. Они были завершены накануне вечером.

"Ремонтные работы начались оперативно, и неисправность устранили немного быстрее, чем ожидалось", – отметил исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Компания сообщила о повреждении кабеля между Хельсинки и Ростоком 18 ноября. На следующий день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что инцидент может быть результатом диверсии. Схожую оценку дала случившемуся прокуратура Швеции. Расследование происшествия также начато в Финляндии.

В повреждении кабеля подозревают китайский сухогруз Yi Peng 3, шедший из порта Усть-Луга в Ленинградской области. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников расследования пишет, что судно бросило якорь и тащило его по дну на протяжении более 100 морских миль (185 км), повредив также кабель между Литвой и Швецией.

Ответственные органы европейских стран выясняют, было ли это сделано умышленно, однако вероятность такого сценария оценивается как невысокая. Сухогруз задержан в территориальных водах Дании.

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