Государствам-членам Европейского Союза и НАТО необходимо адекватно отреагировать на инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море, если расследование подтвердит, что это были гибридные атаки, заявила в пятницу, 22 ноября, в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после встречи с коллегами из Латвии и Эстонии.

"Мы договорились, что, несмотря на растущую гибридную агрессию и кинетические атаки со стороны недружественных стран в нашем регионе, нам нужно сохранять мир, но при этом оставаться бдительными и готовыми к решительному совместному ответу", — сказала Шимоните журналистам.

"Повреждения кабелей на прошлой неделе в Балтийском море лишь подчеркивают, насколько важна координация между странами Балтийского региона", — добавила она.

Литва, Швеция и Финляндия начали первоначальное расследование по поводу повреждений кабелей в Балтийском море.

"В зависимости от результатов расследования, союзники по ЕС и НАТО должны должным образом отреагировать на злонамеренные действия, применяя ограничительные меры", — заявила премьер-министр Литвы, чей срок полномочий завершится после утверждения правительства социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса, которое сейчас формируется.

Литовская телекоммуникационная компания Telia Lietuva, принадлежащая шведской компании Telia Company, во вторник, 19 ноября, сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех подводных кабелей связи между Швецией и Литвой. Эта информация позднее была подтверждена официальными лицами в Стокгольме.

В понедельник финский оператор Cinia сообщил, что по неизвестным причинам был поврежден кабель, соединяющий Хельсинки с немецким портом Росток.

Политики правящей коалиции Литвы подозревают, что инциденты могут быть связаны с актами саботажа, совершенными Россией.

На этой неделе также поступили сообщения о запланированном террористическом акте в Шяуляе, на севере Литвы. Два гражданина Испании прибыли в Литву с намерением поджечь производственные помещения, наружное оборудование и другие предметы, принадлежащие частной компании.

В последние месяцы в европейских странах возросло число инцидентов, связанных с гибридными атаками со стороны России, таких как пожар в магазине "IKEA" в Вильнюсе и отправка поджигательных посылок через логистическую компанию DHL из Литвы в Великобританию и Германию.

В Литве расследуется "более десяти" таких инцидентов, сообщила в четверг генеральный прокурор Нида Грунскиене.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !