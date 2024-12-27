В Балтийском море очередной инцидент: перебит электрический кабель между Эстонией и Финляндией. Энергосети всех стран Балтии соединены между собой. Что это может значить для потребителей электроэнергии? Delfi обобщает известную на данный момент информацию.

25 декабря в середине дня перестал работать кабель электрического соединения EstLink 2 между Эстонией и Финляндией в Финском заливе. Кроме того, из строя вышли еще четыре подводных кабеля. Предполагается, что кабель был перебит якорем нефтяного танкера Eagle S, который под флагом Островов Кука перевозил нефть из России. Это судно - часть так называемого "теневого флота" России. Полиция Финляндии задержала судно и не обнаружила на нем якорей: на поверхность были подняты только якорные цепи. Директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо заявил , что идет расследование по делу о крупном саботаже.

Fоtо: Delfi.ee

Это не первый случай, когда в Балтийском море разрушаются подводные коммуникации. Ранее был взорван газопровод Nord Stream и Nord Stream 2 (в сентябре 2022 года), позже были перебиты кабели, которые соединяют Эстонию и Финляндию, а также газопровод Balticconnector.

Хватит ли Балтии электричества?

Официальные лица и эксперты утверждают, что энергетика стран Балтии в целом в безопасности.

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