В пятницу, 3 января, Швеция объявила, что направит военный корабль для оказания помощи финнам в расследовании обстоятельств повреждения электрического кабеля EstLink 2.

"Шведские вооруженные силы с их уникальным опытом внесут свой вклад в помощь Финляндии, чтобы пролить свет на случившееся", - говорится в заявлении премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Швеция направит на помощь Финляндии судно, предназначенное для подводных спасательных работ, сообщило Министерство обороны Швеции.

"С момента обнаружения обрывов кабеля в Балтийском море мы заявили, что Швеция готова помочь нашим соседям. Ситуация с безопасностью серьезная, и мы хотим укрепить безопасность и сотрудничество с нашими соседями и союзниками", - сказал Кристерссон.

В пятницу транспортное ведомство Финляндии заявило, что проводит проверку нефтетанкера Eagle S под флагом Островов Кука, который, по мнению финских таможенников и Европейской комиссии, является частью так называемого теневого флота России, подозреваемого в обрыве кабеля.

"Eagle S" подозревается в повреждении электрокабеля в Финском заливе в день Рождества. Помимо кабеля электропередачи, в Финском заливе были повреждены четыре телекоммуникационных кабеля.

Руководитель полицейской следственной группы Сами Палла ранее заявил, что след волочения составил "десятки километров, если не почти сто километров".

Компании Fingrid и Elisa требуют наложить арест на нефтяной танкер, чтобы добиться компенсации за повреждение кабеля электропередачи EstLink 2.

Нефтяной танкер все еще находится под арестом. Судно было арестовано криминальной полицией Финляндии и доставлено в порт Килпилахти в Порвоо. Следователи осматривают судно и допрашивают экипаж, состоящий примерно из 20 человек.

На прошлой неделе НАТО объявила о планах усилить свое военное присутствие в Балтийском море.

Европейский союз также заявил, что намерен принять дополнительные меры по обеспечению безопасности подводных кабелей за счет более эффективного обмена разведывательной информацией, новых технологий обнаружения и возможностей ремонта кабелей.

После начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года в Балтийском море произошел ряд подобных инцидентов. Например, в сентябре 2022 года несколько подводных взрывов разрушили трубопровод Nord Stream, по которому российский газ поступает в Европу.

В октябре прошлого года в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Расследование показало, что его повредил зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз NewNew Polar Bear, который тащил якорь по дну Балтийского моря.

В ноябре китайский балкер Yi Peng 3 повредил в Балтийском море кабели передачи данных - подводный кабель C-Lion 1, соединяющий Хельсинки и Росток, который оборвался в 700 километрах от Хельсинки в шведских водах возле острова Эланд, и кабель связи Arelion, идущий из Швеции на остров Готланд в Литву.

NewNew Polar Bear и Yi Peng 3 перед инцидентами вышли из российского порта.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !