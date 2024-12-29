В Финском заливе недалеко от кабеля Estlink 2 постоянно находятся суда российского теневого флота. Одно из них, нефтяной танкер Line, в субботу, 28 декабря, приблизилось к кабелю, как следует из данных сайта для отслеживания движения судов Vesselfinder. Об этом сообщает агентство BNS.

Как информирует портал Rus.err.ee со ссылкой на издание Helsingin Sanomat, танкер Line кружит вблизи кабеля Estlink 2 с середины декабря.

Согласно данным Vesselfinder, танкер покинул район во время рождественских праздников и отправился в российский порт Усть-Луга, но 28 декабря вернулся в район пролегания кабеля. В воскресенье, 29-го числа судно снова передвигалось вблизи Estlink 2.

Береговая охрана Финляндии подтвердила изданию Helsingin Sanomat, что ей известно о танкере, и они связывались с экипажем. В береговой охране сообщили, что, по словам экипажа судна, танкер дрейфует из-за ветра и ожидает разрешения на заправку в российских портах.

Десятки других судов находятся в аналогичном положении, ожидая разрешения на заправку. Финская береговая охрана предполагает, что якорное крепление танкера недостаточно надежно, чтобы удержать судно на месте при сильном ветре, из-за чего оно перемещается.

Береговая охрана подтвердила, что танкер Line не имеет никакого отношения к повреждению кабеля Estlink 2, в котором подозревается другое судно – Eagle S. Вместе с тем нефтетанкер Line считают частью российского теневого флота, поскольку судно включено в список санкций Европейского союза против России.

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