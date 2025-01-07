ВМС Швеции сообщили во вторник, что подняли со дна Балтийского моря якорь предположительно входящего в состав российского теневого флота нефтетанкера, который, как предполагается, 25 декабря повредил четыре подводных коммуникационных кабеля и один электрический кабель.

"Судно HMS Belos нашло и подняло якорь и передало его финским властям", - сообщил пресс-секретарь ВМС Швеции Джимми Адамсон агентству AFP.

Находящееся сейчас в порту на востоке от Хельсинки судно Eagle S подозревается в диверсии. Финские власти запретили восьми членам экипажа покидать территорию Финляндии.

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