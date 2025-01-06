Из-за повреждения соединяющего Эстонию и Финляндию электроэнергетического кабеля Estlink 2 может быть перенесен тест по изолированной работе энергосистемы Балтии, сообщил журналистам в понедельник, 6 января член правления АО Augstsprieguma tīkls (AST) Гатис Юнгханс.

Он отметил, что отключение от контролируемой Россией электросети БРЭЛЛ произойдет утром 8 февраля и на следующие два дня намечена проверка изолированной работы энергосистемы Балтии.

Решение о переносе теста по изолированной работе может быть принято в ближайшие недели, сказал Юнгханс.

Он акцентировал внимание на том, что если тест будет перенесен, то это никак не повлияет на синхронизацию - она будет осуществлена в любом случае. При этом работа Estlink 2 повлияет на цену электроэнергии, но не на электроснабжение.

Юнгханс подчеркнул, что предстоящая в феврале синхронизация не повлияет на рынок электроэнергии, так как в него уже не включается российская энергия. Потребители также не ощутят переходного процесса.

Председатель правления AST Роланд Ирклис отметил, что в настоящее время у предприятия нет сведений об осуществляемых Россией атаках на систему. В то же время разрыв Estlink 2, скорее всего, инициирован Россией, что заставляет и AST обращать дополнительное внимание на безопасность.

Как отметил министр по вопросам климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян), нужно понимать, что мы живем в условиях гибридной войны и в информационном пространстве в этой связи можно ожидать большого объема дезинформации.

Ирклис заявил журналистам, что синхронизация стран Балтии с европейской энергосистемой является крупнейшим проектом энергонезависимости в истории Латвии и Балтии.

"Были и разные другие проекты, но этот - завершающий, теперь мы будем независимы от энергосистем России и Беларуси", - подчеркнул Ирклис.

Он напомнил, что этот процес начался 15 лет назад, но значительное ускорение получил в 2019 году, когда Кабинетом министров было принято решение о синхронизации с европейской системой в конце 2025 года.

Затем в 2023 году страны Балтии договорились об отключении от российской сети уже феврале 2025 года.

Ирклис подчеркнул, что в октябре 2024 года оператор российской системы передачи согласился на разрыв договора БРЭЛЛ и до сих пор никаких официальных возражений со стороны России не поступило.

Цели синхронизации - энергетическая независимость, надежность электроснабжения и единый европейский рынок.

Ирклис отметил, что в связи с предстоящей синхронизацией инфраструктура усилена в четырех государствах - странах Балтии и Польше. Общие инвестиции в проект составляют приблизительно 2 млрд евро, из них в Латвии - примерно 480 млн евро.

Кроме того, по словам Ирклиса, уже сделаны инвестиции в строительство и реконструкцию новых линий электропередач, установку синхронных компенсаторов, батареи большой мощности, а также автоматизированную систему контроля генерации. В Балтии из запланированных девяти синхронных компенсаторов сейчас в рабочем состоянии четыре, на момент синхронизации будет шесть, а до конца года - все девять синхронных компенсаторов.

Чтобы обеспечить надежность системы, одновременно с синхронизацией будут введены резервы балансировки нового типа. Также необходимо поддерживать достаточный объем резервов балансировочной мощности, указал Ирклис.

Он также рассказал, что операторы системы передачи Балтии открывают региональный рынок резервов мощности. Кроме того, AST присоединится к европейским платформам балансировки энергии "Mari" и "Picasso", чтобы таким образом обеспечить доступность ресурсов и стимулировать конкуренцию.

Говоря о необходимом для синхронизации финансировании, Ирклис напомнил, что в Латвии финансирование Евросоюза покрывает большую часть связанных с синхронизацией вложений - 67%, или 321 млн евро.

В свою очередь, 19%, или 92 млн евро, финансируются за счет поступлений от платы за перегрузку, а финансирование AST составляет 70 млн евро, или 14%.

Ирклис подчеркнул, что 14% от вложений в проекты синхронизации в общем объеме 482 млн евро финансируются из тарифа и уже сейчас основная часть включена в тариф, действующий до 31 декабря 2025 года.

При этом, добавил Ирклис, новая тарифная ставка будет действовать с 1 января 2026 года и расходы на синхронизацию окажут примерно 1%-ное влияние на тариф на передачу, а влияние на тариф АО "Sadales tīkls" составит примерно 0,25%

Мелнис на пресс-конференции подчеркнул, что осталось 32 дня до синхронизации и самая важная новость в том, что сейчас процесс подготовки к синхронизации идет по плану.

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