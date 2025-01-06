Латвия выступает за расширение присутствия НАТО в Балтийском море, а Национальные вооруженные силы (НВС) усилили наблюдение за критической подводной инфраструктурой Латвии и осуществляют обмен информацией с союзниками, заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), слова которого передал агентству LETA советник министра Рой Даубурс.

Реакция НАТО на повреждение инфраструктуры в Балтийском море была быстрой, что продемонстрировало поддержку и солидарность. В ответ на призывы глав Финляндии и Эстонии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс расширит военное присутствие в Балтийском море. Одновременно между союзниками по НАТО ведутся дискуссии о том, как максимально эффективно реагировать на подобные инциденты, отметил министр.

Надежность подводной инфраструктуры важна для безопасности, экономики и благосостояния стран региона Балтийского моря, отметил Спрудс. "Атаки на объекты критической инфраструктуры в Балтийском море, а также другие вредоносные действия на территориях стран НАТО находятся под пристальным вниманием альянса. Защита подводной инфраструктуры является одним из элементов, который отрабатывается на военных учениях НАТО", - подчеркнул министр.

При командовании Военно-морских сил НАТО был создан Центр безопасности подводной инфраструктуры, который осуществляет координацию мониторинга и противодействия гибридным угрозам, напомнил Спрудс.

Как уже сообщалось, за последние три года в Балтийском море неоднократно повреждалась подводная инфраструктура.

В территориальных водах Швеции 17 и 18 ноября прошлого года были повреждены два кабеля связи. В экономической зоне Швеции был поврежден кабель связи C-Lion-1 между Финляндией и Германией, а также соединяющий Швецию и Литву телекоммуникационный кабель Arelion. Есть подозрения в причастности китайского судна Yi Peng 3 к повреждению кабелей.

НАТО приняло решение о расширении своего присутствия в Балтийском море после повреждения соединяющего Финляндию и Эстонию подводного электрокабеля Estlink 2.

Евросоюз заявил, что усилит меры по защите подводных кабелей, улучшая обмен информацией и используя новые технологии для определения неисправностей и расширения возможностей ремонта.

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