В феврале 2025 года страны Балтии, в том числе Латвия, отключаются от российской электросети БРЭЛЛ - электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Почти на год раньше изначальных планов. Это важный шаг как для обеспечения энергетической безопасности и вхождения в европейскую электросеть. Что это практически означает для рядовых потребителей?
За осуществление и бесперебойность процесса в Латвии будет отвечать администратор системы Augstsprieguma tīkls (AST), который обеспечивает как управление электросистемой, так и подготовку к синхронизации с частотным диапазоном материковой Европы.
Отвечаем на основные вопросы, которые могут возникнуть у потребителей.
Что такое десинхронизация и зачем она проводится?
Когда произойдет синхронизация и сколько времени она займет?
Может ли десинхронизация привести к перебоям в электроснабжении?
Как это повлияет на цену электроэнергии?
Нужно ли менять настройки или вносить другие изменения в электрооборудование?
Повлияет ли синхронизация на мой действующие договоры на поставку электроэнергии?
Какой пакет электроэнергии мне выбрать?
Как происходило отсоединение от БРЭЛЛ?
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