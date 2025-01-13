Латвия примет участие в операции НАТО по усиленному мониторингу подводной инфраструктуры в Балтийском море

Латвия окажет поддержку усиленному надзору за подводной инфраструктурой в Балтийском море со стороны НАТО и Объединенных сил реагирования, с привлечением Военно-морских сил и Военно-воздушных сил Национальных вооруженных сил (НВС), а также в случае необходимости - подразделений Государственной пограничной охраны и Госполиции, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

"Вместе с нашими союзниками мы готовы усиленно мониторить передвижение судов в море и собирать информацию, чтобы предотвратить угрозы подводной инфраструктуре", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), добавив, что непрерывность работы подводной инфраструктуры важна для безопасности региона Балтийского моря.

В министерстве пояснили, что после повреждения электрических кабелей между Эстонией и Финляндией НАТО и Объединенные силы реагирования приняли решение о конкретных мерах по усилению надзора за подводной инфраструктурой. В рамках операции Nordic Warden в Балтийском море усиливается патрулирование кораблей и самолетов и используется искусственный интеллект для расчета потенциальных угроз подводной инфраструктуре со стороны коммерческих судов.

В Минобороны отметили, что страны-члены НАТО продолжают обмениваться информацией о наблюдениях в Балтийском море, а при военно-морском командовании НАТО был создан специальный центр по безопасности подводной инфраструктуры для координации ответных мер на гибридные угрозы.

Объединенные силы реагирования были созданы 30 ноября 2015 года, когда Великобритания, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия подписали учредительный договор. Финляндия и Швеция присоединились к инициативе в 2017 году, а Исландия - в апреле 2021 года.

В министерстве подчеркнули, что главные выгоды Латвии от участия в группе - это углубление сотрудничества с Великобританией, развитие возможностей вооруженных сил через практическое партнерство и разработку новых возможностей, а также возможность регулярно участвовать в международных военных учениях.

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