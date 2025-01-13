Швеция направляет три военных корабля и самолет радиолокационной разведки для участия в операции НАТО, призванной обеспечить защиту глубоководных кабелей связи в Балтийском море. Об этом сообщил премьер-министр скандинавского королевства Ульф Кристерссон в воскресенье, 12 января, на полях конференции по безопасности в шведском городе Сэлен.

"Эти военные корабли будут переданы под командование НАТО и создадут лучшие условия для морской ситуационной осведомленности в Балтийском море. Это крупный и важный вклад Швеции", - указал в ходе своего выступления на той же конференции министр обороны королевства Пол Йонсон.

Операция НАТО по патрулированию акватории Балтийского моря проводится на фоне нескольких случаев повреждения там глубоководных кабелей, к которым могут быть причастны танкеры из так называемого "теневого флота" РФ, а также китайское судно Yi Peng 3. Сколько всего кораблей стран НАТО будут задействованы в этой операции, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе не сообщали. По данным агентства dpa, их будет около десяти.

Не выдвигая конкретных обвинений, Ульф Кристерссон отметил на брифинге в Сэлене, что ситуация, при которой в Балтийском море то и дело происходят "странные вещи", позволяет предположить, что за ними могу стоять враждебные намерения. "Швеция и ее соседи больше не будут этого терпеть", - подчеркнул он.

Повреждения кабелей в Балтийском море

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемся 25 декабря 2024 года. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией. Финская полиция ведет расследование по подозрению в акте диверсии.

17 ноября был также поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

По делу об обрыве этих двух кабелей под подозрением находится зарегистрированное в Китае судно Yi Peng 3. В момент возможной диверсии оно выполняло рейс из российского порта в Усть-Луге в Порт-Саид в Египте. По пути следования оно прошло рядом с поврежденными кабелями между Швецией и Литвой, а также Германией и Финляндией, написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на группу слежения за судоходством Marine Traffic.

Сейчас это судно поставлено на якорь в проливе Каттегат, расположенном между Данией и Швецией, и находится под постоянным наблюдением патрульных кораблей из Германии и других стран - членов НАТО.

Новые следы от якоря вблизи кабеля на дне Балтийского моря

Как рассказал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает шведская телерадиокомпания SVT, судно Yi Peng 3 может быть причастно также к следам оставленным на дне якорем в Балтийском море вблизи еще одного кабеля - соединяющего Швецию и Литву. Болин добавил, что не обвиняет никого в намерении умышленно повредить кабель. "Однако когда тащишь за собой по дну якорь на протяжении 150 километров, это все же можно заметить", - указал он.

В публикации SVT говорится, что недавнее обнаружение следов якоря вблизи очередного кабеля свидетельствует, что три важнейших кабеля, пролегающих между северными европейскими странами и государствами Балтии, находятся под угрозой. Болин считает, что это может быть связано с тем, что Литва, Латвия и Эстония сейчас близки к тому, чтобы выйти из зависимости от России и Беларуси в плане поставок электроэнергии.

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