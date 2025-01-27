Странам Евросоюза удалось договориться о продлении санкций против России

Министрам иностранных дел стран Евросоюза удалось договориться о продлении санкций против России из-за войны в Украине. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
"Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - написала она в соцсети X, добавив, что Россия "должна заплатить за ущерб, который она наносит".
По информации СМИ, Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на гарантии "энергетической безопасности".
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь