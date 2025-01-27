Странам Евросоюза удалось договориться о продлении санкций против России

Министрам иностранных дел стран Евросоюза удалось договориться о продлении санкций против России из-за войны в Украине. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

"Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - написала она в соцсети X, добавив, что Россия "должна заплатить за ущерб, который она наносит".

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025

По информации СМИ, Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на гарантии "энергетической безопасности".

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