Трамп пригрозил России и ее союзникам санкциями и пошлинами, если Москва не прекратит войну

Президент США Дональд Трамп пригрозил России и ее союзникам новыми санкциями и торговыми пошлинами, если Москва немедленно не прекратит воевать с Украиной.

"Если мы не заключим "сделку", причем быстро, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продается Россией в Соединенных Штатах, как и другими участвующими странами", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Эту угрозу Трамп предварил уверениями в том, что он "любит русский народ" и что у него "всегда были" хорошие отношения с Путиным.

"При все при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Соглашайтесь немедленно, и остановите эту идиотскую войну!" — продолжил Трамп.

Fоtо: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

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