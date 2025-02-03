Власти не доверяют - надо что-то делать. Эксперты об инициативе Ринкевича облегчить возможность созыва референдумов

На прошлой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич анонсировал свою законодательную инициативу: снизить порога инициирования референдумов . Пока глава государства держит интригу, какие именно механизмы будут предложены - об этом станет известно в ближайшие месяцы. В программе Spried ar Delfi эксперты - политолог, ведущий исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока и юрист конституционного права Эдгар Пастарс рассуждают о том, какие нужны изменения, чтобы народ больше доверял власти.

Кризис легитимности: референдумы - выход?

По словам Иветы Кажоки, до сих пор действующий президент Эдгар Ринкевич не проявлял себя как политик, который особо полагался на методы прямой демократии. Но одновременно, подчеркнула политолог, наблюдается некий кризис легитимности - низкий уровень доверия народа правительству, политическим партиям.

"Для преодоления этого кризиса надо что-то делать. И президент предложил смотреть в этом направлении - попробовать добиться, чтобы до представителей власти в парламенте, правительстве доходили сигналы из общества по тем вопросам, которые общество волнуют. И если общество не чувствует себя услышанным, то в таком случае оно могло бы инициировать референдум, чего в стране не получалось более десяти лет назад", - сказала Кажока.