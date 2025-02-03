В рекламе "Медузы" использовали фото пострадавших от войны украинцев. МИД Украины назвал это "позором"

Зарегистрированное в Латвии издание "Медуза" в своей международной рекламной кампании использовало снимки украинцев, потерявших в ходе российского вторжения своих родных. Это решение вызвало возмущение не только популярных блогеров в X, но и министерства иностранных дел Украины.

1 февраля украинская активистка Виктория Фешак рассказала , что в берлинском кинотеатре, куда она пришла посмотреть фильм, перед сеансом показали рекламу с кадрами российско-украинской войны. Среди них была фотография Ярослава Базилевича, который в ходе обстрела Львова в сентябре потерял жену и троих дочерей.

"Это была проклятая реклама русского медиа — всем вам известной "Медузы". Ага. После всех тех ужасающих кадров вам говорят о страдании россиян в экзиле (изгнании — прим. Delfi)", — написала Фешак. В своем треде она назвала "Медузу" пропагандистским СМИ и призвала оставлять "конструктивные" комментарии под постами агентства, создавшего для издания эту рекламу.

Оригинальный твит Фешак набрал более 280 тысяч просмотров. Позднее вирусные посты на ту же тему опубликовали другие российские, украинские и латвийские блогеры.

Реклама "Медузы"? Что?

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