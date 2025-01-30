Янис Гривиньш. Что общего у Марка Цукерберга и польского журнала для взрослых

Однажды я остановился у придорожного кафе под Айзкраукле. В этом заведении позаботились обо всех посетителях: тут было детское меню и стульчики, уголок с пластмассовыми игрушками на разноцветном коврике, полочка с фломастерами, настольными играми и журналами. Рядом - клубное кресло, где можно присесть и почитать. Был только один нюанс. Сверху на пачке журналов лежало издание на польском языке с очень откровенными фотографиями на обложке.

Fоtо: DELFI

Фото из личного архива

Я вспомнил об этой истории 7 января, когда босс гиганта соцсетей Meta Марк Цукерберг объявил о том, что Meta останавливает свою программу по фактчекингу (проверке фактов). Пока - только в США, чтобы поддержать свободу слова. В соцсети Х его тут же поздравил Брендан Карр, теперь уже выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Федеральной комиссии по коммуникациям. Ранее Politico сообщал, что Карр обещал уничтожить "глобальный картель цензуры" крупных IT-компаний.

"Вся суть социальных сетей в том, чтобы позволить людям делиться тем, чем они хотят", заявил в тот же день Цукерберг в шоу Джо Рогана.

Это означает, что на платформах Facebook, Instagram и Threads (пока только в США) - точно так же, как в течение последних двух лет на платформе X - теперь можно будет свободнее распространять непроверенные, неверные, вводящие в заблуждение и оскорбительные сообщения. Такие публикации вызывает самую активную реакцию, и нет сомнений, что алгоритмы на платформах будут усиливать их распространение, чтобы добиться максимальной активности аудитории.

Я не буду оценивать решение Цукерберга - хорошее оно, плохое или без особого влияния на расширение свободы слова. Меня интересует, как это решение отразится на бизнесе компании Meta, в основе которого лежит реклама.

И мировой, и мой личный опыт показывают: крупные рекламодатели не хотят рекламировать свои бренды на платформах, где их репутации может навредить провокационный, непрогнозируемый контент. Точно так же, как и родители в упомянутом выше кафе не хотят, чтобы их дети оказались под влиянием вредной для них информации. Памперсы не рекламируют рядом с призывами к запрету абортов. Одна из основных ценностей бренда Coca Cola - разнообразие (diversity), и она не размещает рекламу на фоне языка ненависти. Наоборот, ее коммуникация направлена на инклюзивность и разнообразие.

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