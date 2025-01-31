Сергей Губин. Как выбраться из дорожных пробок в Риге?
Fоtо: DELFI.LT

Дорожные пробки вредят всем: горожанам, бизнесу и окружающей среде. Система выплат в условиях перегруженности дорог (congestion pricing) могла бы помочь решить эту проблему, однако на практике она редко применяется из-за недостаточной общественной поддержки. Для повышения привлекательности этой меры, я предлагаю возвращать водителям уплаченные деньги в виде кэшбэка на проезд общественным транспортом. Такой подход не требует крупных вложений и поможет заметно уменьшить пробки в Риге.

Теоретически решить проблему утренних и вечерних пробок в час пик не так уж и сложно.

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