Сергей Губин. Как выбраться из дорожных пробок в Риге?

Дорожные пробки вредят всем: горожанам, бизнесу и окружающей среде. Система выплат в условиях перегруженности дорог (congestion pricing) могла бы помочь решить эту проблему, однако на практике она редко применяется из-за недостаточной общественной поддержки. Для повышения привлекательности этой меры, я предлагаю возвращать водителям уплаченные деньги в виде кэшбэка на проезд общественным транспортом. Такой подход не требует крупных вложений и поможет заметно уменьшить пробки в Риге.