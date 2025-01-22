Рижская дума утвердила муниципальный бюджет на 2025 год

В среду, 22 января, Рижская дума приняла муниципальный бюджет на 2025 год, запланировав расходы на 110 миллионов евро больше, чем в прошлом году.

За бюджет Риги проголосовали 34 депутата коалиции из "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов, партий "Честь служить Риге", "Код для Риги", Latvijas attīstībai и "Движение Par".

Десять депутатов оппозиционной партии "Прогрессивные" воздержались, против утверждения бюджета голосовали 11 депутатов Русского союза Латвии и "Согласия", а также независимый депутат Яков Плинер.

Общий доход муниципалитета в этом году запланирован на уровне 1,47 миллиарда евро, что на 50 миллионов евро больше, чем в 2024 году.

Расходы запланированы в размере 1,694 миллиарда евро.

Если в прошлом году ожидалось, что расходы бюджета превысят доходы примерно на 164 миллиона евро, то в 2025 году расходы муниципалитета превысят доходы на 200 миллионов евро.

В думе пояснили, что основной рост расходов связан с двумя крупными инфраструктурными проектами - реализацией четвертой очереди Южного моста и строительством путепровода на Кундзиньсалу. Эти проекты согласованы с правительством, и на их реализацию будут взяты кредиты.

В целом 34,6% бюджета направлено на образование, 27,4% - на улицы, мосты, дороги, освещение и транспорт, 13,2% - на социальную сферу и здравоохранение, 8,2% - на взносы в Фонд финансового выравнивания самоуправлений, 7,1% - на общие правительственные службы, 4,1% - на жилье и городскую среду, 2,8% - на культуру и спорт и 2,1% - на безопасность.

587,7 миллиона евро из городского бюджета будет потрачено на образование, 70 миллионов евро - на жилье и городскую среду, а 46,6 миллиона евро - на культуру и спорт.

Рига внесет 138,6 миллиона евро в Фонд выравнивания самоуправлений.

В бюджете этого года Рижское самоуправление выделило 60 миллионов евро на содержание улиц, 32 миллиона евро - на замену покрытия улиц и 24,2 миллиона евро - на развитие велосипедной инфраструктуры.

На завершение реконструкции набережной улицы Мукусалас запланировано 6,6 миллиона евро, а на создание мемориала "Сад памяти" в честь памяти жертв трагедии в Золитуде - 2,9 миллиона евро.

16 миллионов евро будет выделено на начало строительства начальной школы Межапарка, 10,7 миллиона евро - на проект дошкольного учреждения в Скансте. В целом на ремонт школ и детских садов выделено 34,7 миллиона евро.

На благоустройство парка Узварас будет выделено 4,4 миллиона евро, а на реконструкцию Рижского спортивного манежа - 1,8 миллиона евро. В пяти школах планируется улучшить стадионы и инфраструктуру для занятий спортом на открытом воздухе.

Еще 1,5 миллиона евро пойдут на создание безопасных убежищ в муниципальных зданиях, 6,4 миллиона евро - на создание единого командного центра для муниципальной полиции и 1 миллион евро - на укрепление кибербезопасности.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, основное внимание будет уделено услугам по уходу на дому и центрам социального ухода, чтобы обеспечить для рижан возможность максимально быстро получить эти услуги. Также столичное самоуправление обещает увеличить поддержку семей с детьми, выделив на эти цели 3,9 млн евро.

Для выплаты социальных пособий в этом году запланировано 34,7 млн евро, при этом все пособия будут увеличены.

В этом году планируется реконструкция трех социальных домов и ремонт 200 муниципальных квартир на сумму 24 млн евро. Также запланированы новые программы по улучшению жилищных условий для учителей и специалистов.

В целом инвестиции Рижского самоуправления в этом году составят почти 300 млн евро, которые будут вложены в развитие образования, транспорта и городской среды.

Мэр Вилнис Кирсис назвал бюджет столицы на этот год "бюджетом развития и безопасности", подчеркнув, что значительно увеличен объем инвестиций в развитие столицы.

Оппозиционные депутаты во время дебатов критиковали проект бюджета, подчеркивая, что он не ориентирован на развитие.

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