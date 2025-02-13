Почему "бесплатное" — тоже платное? Читатель: реформа цен в аптеках усложнила жизнь душевнобольных людей и их родных

Читательница портала Delfi прислала эмоциональное письмо, в котором рассказывает, как реформа цен на рецептурные лекарства еще больше осложнила жизнь психически нездоровых людей, а точнее — их родственников. За каждое 100-процентов компенсируемое лекарство надо платить, а их выписывают целыми "коктейлями" по 5-7 разных, причем "сильные" выписывают малыми "порциями" - на две недели. Портал Delfi попросил комментариев у Министерства здравоохранения.

"Моя мама — "не в себе": шизофрения и деменция. Как ухаживать за таким родным человеком — трудно описать словами. Каждый раз, уходя из ее квартиры, я пытаюсь заплакать, чтобы полегчало, но уже даже не плачется. И тут новые сюрпризы от министерства", - пишет читательница Мария.

Как рассказала Мария, летом маму, после устроенного в квартире наводнения, удалось отправить в больницу, где стабилизировали состояние и выписали рецепт на 9 лекарств (позже сжалились и два "превратили" в одно) на три раза в день.

Правда, что "бесплатное" стало платным?

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