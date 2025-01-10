На портале инициатив "manabalss.lv" сегодня, 10 января, начался сбор подписей за отмену дополнительной платы в размере 75 центов за рецептурные лекарства, сообщило агентство LETA со ссылкой на Общество защиты интересов безработных и ищущих работу Латвии.

В первые часы после публикации инициативу подписали более 100 человек.

Автор инициативы — Раймондс Грининьш. Он отмечает, что нынешняя ситуация, когда за услугу фармацевта, которая зачастую сводится к простой работе за компьютером, взимается дополнительная плата, является неприемлемой. По его мнению, такой подход не только создает ненужное финансовое бремя для пациентов, но и подрывает доверие к обещаниям правительства по снижению стоимости лекарств.

Автор инициативы призывает изменить правила Кабинета министров о принципах ценообразования на лекарства, чтобы снизить дополнительное финансовое бремя для населения, особенно для тех, кто регулярно принимает рецептурные препараты.

Общество защиты интересов безработных и ищущих работу Латвии также поддерживает эту инициативу, указывая, что законодатель, приняв такие правила предположительно нарушил принцип правовой определенности. Это связано с тем, что при введении такой инициативы не был предусмотрен переходный период, который позволил бы людям подготовиться к изменениям в нормативных актах.

По мнению общества, такое непродуманное решение сильнее всего затрагивает наиболее социально незащищенные группы населения — пенсионеров, лиц с инвалидностью и малоимущих.

Представители фармацевтической отрасли также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу введения новой реформы ценообразования на лекарства, отмечая, что изменения не сбалансированы и угрожают возможности пациентов своевременно получать необходимые препараты.

Латвийская ассоциация фармацевтического ухода и Ассоциация производителей лекарств указали на необходимость пересмотра и откладывания реализации этой реформы.

Кроме того, представители отрасли призвали снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты и расширить список компенсируемых лекарств и диагнозов, чтобы привести цены в соответствие с уровнем соседних стран.

Реформа, реализуемая с начала года, предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода к наценке для оптовых поставщиков и аптек, что могло мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства, а не аналогичные по эффективности, но более дешевые. Вместо этого была введена одна фиксированная наценка для всех компенсируемых и рецептурных препаратов за упаковку, независимо от цены для оптовых поставщиков, а также фиксированная наценка в трех ценовых группах для аптек - так объясняло ранее суть реформы агентству LETA Министерство здравоохранения.

Согласно новой модели цен на лекарства, для оптовых поставщиков установлена фиксированная наценка в размере 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов — жители должны оплачивать 0,75 евро за рецепт, а государство доплачивает аптечным сетям по 0,75 евро за каждое обслуживание рецепта. Те аптеки, которые являются единственными в населенных пунктах, получат доплату от государства в размере 1,75 евро.

Цена производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, а цена в аптеке на рецептурные лекарства вне системы компенсации должна быть такой же, как в самой системе компенсации.

Национальная служба здравоохранения сообщила порталу LSM, что новые принципы формирования цен на рецептурные медикаменты должны снизить цен на самые дорогостоящие такие препарата на 15-20%. На то, что систему формирования наценки нужно реформировать, указывал и Совет по конкуренции, и Госконтроль, и Всемирная организация здравоохранения. При этом указывалось, что лекарства в Латвии дороже, чем в остальных странах Балтии.

Реформа предусматривала и то, что с 1 января этого рецепты будут выписываться только в электронном виде. Право выписывать рецепты получили также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажной форме будут выписываться только в определенных случаях.

На практике, как указывают представители фармацевтической отрасли, в результате реформы пошли вверх цены на прежде недорогие рецептурные препараты. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") заявил, что цены снизятся, когда аптеки продадут запас лекарств прошлого года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !