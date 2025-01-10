На портале инициатив "manabalss.lv" сегодня, 10 января, начался сбор подписей за отмену дополнительной платы в размере 75 центов за рецептурные лекарства, сообщило агентство LETA со ссылкой на Общество защиты интересов безработных и ищущих работу Латвии.
В первые часы после публикации инициативу подписали более 100 человек.
Автор инициативы — Раймондс Грининьш. Он отмечает, что нынешняя ситуация, когда за услугу фармацевта, которая зачастую сводится к простой работе за компьютером, взимается дополнительная плата, является неприемлемой. По его мнению, такой подход не только создает ненужное финансовое бремя для пациентов, но и подрывает доверие к обещаниям правительства по снижению стоимости лекарств.
Автор инициативы призывает изменить правила Кабинета министров о принципах ценообразования на лекарства, чтобы снизить дополнительное финансовое бремя для населения, особенно для тех, кто регулярно принимает рецептурные препараты.
Общество защиты интересов безработных и ищущих работу Латвии также поддерживает эту инициативу, указывая, что законодатель, приняв такие правила предположительно нарушил принцип правовой определенности. Это связано с тем, что при введении такой инициативы не был предусмотрен переходный период, который позволил бы людям подготовиться к изменениям в нормативных актах.
По мнению общества, такое непродуманное решение сильнее всего затрагивает наиболее социально незащищенные группы населения — пенсионеров, лиц с инвалидностью и малоимущих.
Представители фармацевтической отрасли также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу введения новой реформы ценообразования на лекарства, отмечая, что изменения не сбалансированы и угрожают возможности пациентов своевременно получать необходимые препараты.
Латвийская ассоциация фармацевтического ухода и Ассоциация производителей лекарств указали на необходимость пересмотра и откладывания реализации этой реформы.
Кроме того, представители отрасли призвали снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты и расширить список компенсируемых лекарств и диагнозов, чтобы привести цены в соответствие с уровнем соседних стран.
Реформа, реализуемая с начала года, предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода к наценке для оптовых поставщиков и аптек, что могло мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства, а не аналогичные по эффективности, но более дешевые. Вместо этого была введена одна фиксированная наценка для всех компенсируемых и рецептурных препаратов за упаковку, независимо от цены для оптовых поставщиков, а также фиксированная наценка в трех ценовых группах для аптек - так объясняло ранее суть реформы агентству LETA Министерство здравоохранения.
Согласно новой модели цен на лекарства, для оптовых поставщиков установлена фиксированная наценка в размере 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов — жители должны оплачивать 0,75 евро за рецепт, а государство доплачивает аптечным сетям по 0,75 евро за каждое обслуживание рецепта. Те аптеки, которые являются единственными в населенных пунктах, получат доплату от государства в размере 1,75 евро.
Цена производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, а цена в аптеке на рецептурные лекарства вне системы компенсации должна быть такой же, как в самой системе компенсации.
Национальная служба здравоохранения сообщила порталу LSM, что новые принципы формирования цен на рецептурные медикаменты должны снизить цен на самые дорогостоящие такие препарата на 15-20%. На то, что систему формирования наценки нужно реформировать, указывал и Совет по конкуренции, и Госконтроль, и Всемирная организация здравоохранения. При этом указывалось, что лекарства в Латвии дороже, чем в остальных странах Балтии.
Реформа предусматривала и то, что с 1 января этого рецепты будут выписываться только в электронном виде. Право выписывать рецепты получили также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажной форме будут выписываться только в определенных случаях.
На практике, как указывают представители фармацевтической отрасли, в результате реформы пошли вверх цены на прежде недорогие рецептурные препараты. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") заявил, что цены снизятся, когда аптеки продадут запас лекарств прошлого года.